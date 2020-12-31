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Ekonomi Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:34:56 -
Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 2 milyar 534 milyon 493 bin dolara geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon 322 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 534 milyon 493 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yılın kasım ayında bu rakam 3 milyar 369 milyon 893 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 24,8 azaldı.  Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

Öte yandan, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 3,8 azalarak 2 milyon 574 bin 933 tona geriledi.

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