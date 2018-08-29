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Enerji ithalatı 4 milyar doları geçti!

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutarın, 4 milyar 99 milyon 100 bin dolara çıktığı bildirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
Enerji ithalatı 4 milyar doları geçti!

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artarak 4 milyar 99 milyon 100 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalışla 20 milyar 59 milyon dolara düştü.

Bunun 4 milyar 99 milyon 100 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 2 milyar 907 milyon 117 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemler itibarıyla ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 41'lik artış oldu.

Öte yandan, temmuzda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,76 artarak 2 milyon 278 bin 915 tona çıktı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
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  3. enerji
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