Enerji Fonu’nda geri sayım

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP)Yapısal Dönüşüm 2019’da geçen Enerji Girişim Sermaye Fonu’yla ilgili detaylar netleşti. Hangi projelerin fona aktarılacağı belli oldu.

Borç 47 milyar dolar

Şu aşamada enerji sektörünün 47 milyar dolar borç yükü bulunuyor. Bu borcun 40 milyar dolarını elektrik üretim santrallerinin, 7 milyar dolarını da elektrik dağıtım şirketlerinin kullandığı krediler teşkil ediyor.

Elektrik üretim santrallerinin toplam borcunun 13 milyar dolarlık kısmı sorunlu ve riskli kredilerden oluşuyor.

Yapılandırmaya gidilecek

7 yerli kömür, 5 hidroelektrik, 8 doğal gaz santrali ile 2 elektrik dağıtım şirketinin kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor. Bu tesislerin büyük kısmında krediler yapılandırılacak. Yapılandırmayla sorunu çözülemeyecek santraller ise Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılacak.

Fona devredilmeye aday bu sorunlu kredi bakiyeli varlıklar; ‘hızlı bir şekilde devri öngörülen’, ‘yapılandırılmış veya devri öngörülmeyen ancak ileride sorun yaşanması durumunda devre aday’ ve ‘yapılandırmayla sorunu çözülebilen ve platforma devri uzak’ kategorilerinde değerlendirilecek.

Yatırım maliyetleri 1,1 milyar dolar

İlk kategoride 865 megavatlık bir kombine doğal gaz çevrim santrali ile 50 megavatlık bir hidroelektrik santrali bulunuyor. Her iki santralin toplam yatırım maliyeti bir milyar 100 milyon dolar seviyesindeyken, bu projeler için tam olarak ne kadar kredi kullanıldığı ve bunun ne kadarının geri ödendiği verisi, ticari sır olması nedeniyle açıklanmıyor. Fonun sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için öncelikle az sayıda projeyle başlanması, süreçte oluşabilecek sorunlar tespit edildikten sonra ve ihtiyaç halinde ilave devirlerin yapılması hedefleniyor.

Büyüklüğü 2 milyar dolar

Enerji Girişim Sermaye Fonu’nun büyüklüğünün 1,5-2 milyar doları bulabileceği fakat bu rakamın aktarılan projelere bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

Her proje için ayrı şirket

‘Yapılandırılmış veya devri öngörülmeyen ancak ileride sorun yaşanması durumunda devre aday’ tesisler arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan ve kapasiteleri 850 megavat ile bin megavat arasında değişen kombine doğal gaz çevrim ile hidroelektrik santralleri yer alıyor. ‘Kredi yapılandırmasıyla sorunu çözülebilen ve platforma devri uzak projeler’ arasında ise çoğunlukla kapasiteleri 200 megavat ile bin megavat arasında değişen kömür santralleri ile bazı hidroelektrik santralleri bulunuyor.

Projelerin Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılabilmesi için bankalar tarafından bir portföy yönetim şirketi kurulması planlanıyor. Portföy yönetim şirketinin bünyesinde ise devredilen her bir santral için ayrı birer şirket kurulması öngörülüyor. Bu santrallerin devredilmesinin ardından, ikinci etapta finansmanı yapılandırılmış olsa da ödemelerinde problem yaşanan veya yönetime bağlı olarak tekrar sorunlu hale dönen projelerin fona aktarılması amaçlanıyor.