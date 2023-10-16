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Ekonomi Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik
Ekonomi

Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:59:00 -
Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik

Shell önemli bir duyuruyu kamuoyu ile paylaştı! Shell'in hisseleri artan enerji fiyatları ve şirketin yeni CEO'sunun strateji değişimiyle Londra borsasında rekor seviyeye yükseldi.

Şirketin hisseleri Londra'da yüzde 1'in üzerinde artışla hisse başına 2,758 peni olarak rekor kırdı. 3 yıl önce pandemi döneminde 878,3 peniye kadar düşen hisse fiyatı böylece o dönemden beri üçe katladı.

Şirketin farklı dönemlerde görev yapan CEO'larının stratejik dönüşümleri fiyatların toparlanmasında etkili oldu. Bloombert'te yer alan habere göre, Shell'in önceki CEO'su Ben van Beurden pandemi döneminde petrol fiyatları çökerken temettü miktarını üçte iki oranında azaltmış, temiz enerjiye geçişi hızlandırma sözü vermişti. 2022'de göreve gelen yeni CEO Wael Sawan ise net sıfır karbon hedeflerine bağlı kalırken şirket yatırımlarını büyük oranda petrol ve gaza yöneltti.

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