Enerji Bir-Sen'den "personel servisleri yerine toplu taşıma kartı" kararına iptal başvurusu

ANKARA (AA) - Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "personel servislerinin ekonomik olmadığı yerlerde toplu taşıma kartı verilmeli" kararının ardından bazı kurumların servis ihaleleri açmaması üzerine yüz binlerce memurun mağdur edileceği gerekçesiyle ilgili yazının iptali için Danıştay'a başvurduklarını bildirdi.

Tonbul, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 27 Şubat 2020'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarına personel servisleriyle ilgili yazı göndererek tasarrufa gidilmesi ve personelin toplu taşımaya yönlendirilmesi yönünde görüş bildirdiğini hatırlattı.

Yaklaşan yılbaşıyla personel servisi ihalesi açması gereken kurumların ilgili yazıyı dikkate alarak ihale açmadığını belirten Hacı Bayram Tonbul, şöyle devam etti:

"Pandeminin yayılmasında önemli paya sahip olan kalabalık toplu taşıma koşullarında kamu hizmetinin devamlılığının teminatı olan memurların sağlığını zora sokan bu karar ve uygulamalar üzerine enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunun yetkili sendikası olan Enerji Bir-Sen Danıştay'a başvurarak ilgili kararın iptalini talep etti."

Personel servislerinin, kamu görevlileri için elde edilen bir toplu sözleşme kazanımı olduğunu bildiren Tonbul, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının zirve yaptığı bir süreçte, özel sektörde bile toplu taşıma üzerindeki yükün dağıtılması adına iş saatlerinde düzenlemeye gidildiğini de göz önünde bulundurursak, yüz binlerce memuru toplu taşımaya yönlendirmeye çalışmak, tüm hizmetler durma noktasına gelse bile kamu hizmetlerinin devam ettiği bir düzlemde kamu görevlilerinin sunduğu hizmet kadar sağlığı da bizler için tasarrufla mukayese edilemeyecek kadar kıymetlidir. Tasarruf yapılması gereken ve yapılabilecek başka alanlar varken sağlığı riske edecek bir konuda tasarruf yapılmasının tavsiye edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadele kat edilen bunca yola ve emeğe ters düşmektedir."