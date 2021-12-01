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Gündem Enerji Bakanlığı'ndan flaş sokak lambaları kararı!
Gündem

Enerji Bakanlığı'ndan flaş sokak lambaları kararı!

Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:57:00 -
Enerji Bakanlığı'ndan flaş sokak lambaları kararı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.

Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona erecek.

Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, Bakanlık'tan yapılan açıklamayı duyurdu. Küçükkaya şunları söyledi:

"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

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