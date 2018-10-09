Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bin 700 saatlik güneşlenme potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Bu bölgelerde, Anadolu'da birçok yerde çatılarda bu sistem vardı. Şimdi ona benzer bir uygulamayı, güneşten elektrik üretimi amacıyla desteklemiş olacağız. Arkadaşlarla görüştük. Bir sürü bürokrasi vardı, onları azalttık. Birtakım masraflar alınıyordu, onları da azalttık. Burada çatıya uydu anteni takmak kadar kolay ve basit olacak bu iş." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ziyarette bulunarak, bir süre sohbet etti.

Burada bir konuşma yapan Dönmez, Antalya'nın turizm potansiyeli, doğal güzelliklerinin yanı sıra son dönemde enerji kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, kentte belediyenin, yenilenebilir enerji kaynakları, biyogaz ve güneş enerjisiyle ilgili projeleri olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Sadece Antalya'da değil, özellikle güneş potansiyeli yüksek kentlerimizde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açıyoruz. Tarımsal sulama amaçlı kullanmak isteyenler için de benzer bir uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fatih isimli sondaj gemisinin Antalya açıklarında doğalgaz veya petrol kaynağı bulmak için limanda hazırlıklarının yapıldığını vurgulayan Dönmez, geminin demir aldığını, belirlenen lokasyona intikal ettiğini anlattı.

'Güneşte potansiyelimiz giderek artıyor'

Bazı testler yapıldıktan sonra ilk sondajı da gerçekleştireceklerini bildiren Dönmez, "Fatih gemimiz Akdeniz'de hidrokarbon keşifleri ve fetihlerine doğru yol aldı." dedi.

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Güneşte potansiyelimiz giderek artıyor. Aslında Avrupa'ya, birçok ülkeye göre bizim güneşlenme oranımız daha iyi. Ortalama Türkiye'de bin 700 saatlik güneşlenme potansiyeli var. Kuzeye doğru gittikçe biraz azalıyor ama güneye doğru geldikçe de giderek artan bir durum. İnsanımız özellikle sıcak su konusunda, güneşten ısıtmada alışkın. Bu bölgelerde Anadolu'da birçok yerde çatılarda bu sistem vardı. Şimdi ona benzer bir uygulamayı, güneşten elektrik üretimi amacıyla desteklemiş olacağız. Arkadaşlarla görüştük. Bir sürü bürokrasi vardı, onları azalttık. Birtakım masraflar alınıyordu, onları da azalttık. Burada çatıya uydu anteni takmak kadar kolay ve basit olacak bu iş. Diğer şehircilik ve imar mevzuatında gelen birtakım kurallar var. Onlara da uymak kaydıyla yetkili bir elektrik mühendisinin proje ayarlaması ve bölgedeki elektrik dağıtım şirketine bir, iki belgeyle müracaatı halinde artık elektriklerini üretebilir hale gelecekler."

'İnşallah önümüzde bol güneşli günler var'

İş yerleri, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, okullar, kamu kurumları için ciddi potansiyel olduğunu vurgulayan Dönmez, "Tarımsal alandan mümkün mertebe kaçıyoruz, çünkü gıda güvenliği açısından tarım alanlarına bu tip tesislerin baskı oluşturması doğru değil. Burada seracılık da çok yaygın. İnşallah önümüzde bol güneşli günler var. Yerel yönetimlerin bu anlamdaki desteği, vatandaşı bilgilendirip, bilinçlendirmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya'da, doğalgazın ilk defa AK Parti hükümeti döneminde vatandaşla buluştuğunu bildiren Dönmez, görüştükleri gaz dağıtım şirketlerinin desteğe ihtiyaçları olduğunu belirttiğini, vatandaşın bir an evvel gazla buluşmak için tesisatlarını dönüştürmelerini önerdi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Türel de enerji üretimi yapan bir belediye olarak, çöpten elektrik ürettiklerini kaydetti.

2014 seçimleri öncesinde çiftçiye sulama suyu elektriğini bedava verecekleri sözünü verdiklerini vurgulayan Türel, güneş tarlaları kurarak, güneşten enerji ürettiklerini anlattı.

Antalya'da yapımı devam eden Boğaçayı Projesi'ne değinen Türel, "Kum ocakları 30 senelik meseleydi. Özellikle çevre hassasiyetleri noktasında birçok valimizin, kapatılmasına yönelik gayretleri oldu. Tarihi meseleyi de bir projeyi kazandırıyorken çevresel sorunu da çözmüş olduk." dedi.