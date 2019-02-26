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Enerji Bakanı Dönmez, Daday’da seçim bürosunun açılışını yaptı

KASTAMONU (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’nun Daday ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 18:49
Enerji Bakanı Dönmez, Daday’da seçim bürosunun açılışını yaptı

KASTAMONU (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’nun Daday ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’nun Daday ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından konuşan Bakan Dönmez, Kastamonu’nun yerel yönetimler konusunda marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen kentler arasında olduğunu söyledi. Konuşmasında belediye başkan adaylarını eleştiren Bakan Dönmez, “Belediye başkanları boyundan büyük vaatlerde bulunuyor, iktidar biziz hizmeti de biz yaparız”dedi.


Konuşmasında belediye başkan adaylarının vaatlerini eleştirenEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi bazı belediye başkan adayları kamuoyunda büyük vaatlerde bulunuyorlar benim kulağıma geldi. Elektrik, doğalgaz hükümetin işi. Getirirse getirir. AK Parti bugüne kadar söz verip de neyi yarıda bıraktı. Bakacağız, çalışacağız şartlar uygunsa inşallah getireceğiz. Sadece 50 ilçede vardı 5 ille beraber bugün 510 ilçeye götürmüş olduk. İnşallah giderek yaygınlaştırıyorum. Doğalgazı biz ithal getiriyoruz. Kendimiz bulursak hizmetleri daha iyi götüreceğiz. Onu da söyleyelim. Elektrik tarafı ile alakalı bir takım talepler var. İlçe başkanımız, il başkanımız iletti. Bazı sorunları ilettiler. Onlarda en kısa sürede çözeceğiz. Yatırımların hızlandırılması genişletilmesi içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.


Kandilden talimat alan bir partinin bulunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “İki tane parti var. Özellikle bir tanesini siz çok iyi biliyorsunuz. Kandil’den talimat alan bir parti. Güneydoğu’da ve bazı büyük kentlerde onlarla iş birliğine gittiler. Kendilerine Millet İttifakı diyorlar ama bu ortaklık ortaya çıktığında bu milletin onlara zillet ittifakı diyeceğini bildiği için bunu açıklamaktan çekiniyorlar. Açıklamalarda nasıl gizlerlerse gizlesinler bu millet olanları görüyor. 31 Mart günü inşallah gereken cevabı gümbür gümbür verecek” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezüella Lideri Maduro’ya verdiği destekten bahseden Bakan Dönmez, “Maduro’ya ulaştılar. Bağladılar. Dedik ki Madura: ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ Sayın Madura önce anlamadı. Bir daha tercüme ettiler. Sonra dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı biraz sonra halkın huzuruna çıkacağım. Sizin bu sözünüzü söyleyebilir miyim dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: söyle bir de bizden milletine ve halkına selam söyle. Biz sizin yanınızdayız. Bu şunu gösteriyor: dünyanın neresinde olursa olsun. Bir mazlum varsa, mağdur bir insan varsa hangi millete mensup olursa olsun biz onun yanındayız. Bakın çevremizde cereyan eden olayları görüyorsunuz. Suriye’de dahil İslam coğrafyası neredeyse 100 yıldır Osmanlıdan u tarafa nifak tohumları ve fitneler ile uğraşır hale geldi. Birbirimizin boğazına düştük. Eğer Türkiye’de de o fitnelere bu oyunlara alet olmuş olsaydı. Allah göstermesin coğrafyamızda da bir beka sorunu olabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanının siyasi idaresi güçlü stratejisi bunlardan hep uzak durduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:49
  1. doğa

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