Enerji bakanı Bayraktar dünyaya ilan etti! Kerkük petrolü hakkında yeni mesajı: Haftaya akacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı hakkında yeni gelişmeyi o ilanı duyurdu: Kerkük petrolü için 6,5 ay sonra ilk tankerin hafta içinde BOTAŞ terminaline yanaşması bekleniyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolü, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden piyasalara sunmak amacıyla ilk tankerin, yaklaşık 6,5 aylık bir aranın ardından önümüzdeki hafta BOTAŞ terminaline yanaşması bekleniyor. Türkiye üzerinden geçen Kerkük-Ceyhan, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol ve BTC olmak üzere 4 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından 6,5 aya yakın bir süredir petrol akışı yapılmıyor. Uluslararası nakliye acentesi GAC Turkey'in konu ile ilgili mail yoluyla paylaştığı resmi olmayan bilgiye göre, hem Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), hem de Bölgesel Yönetim petrol şirketi KRG Oil yükleme faaliyeti gerçekleştirecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının hazır hale geldiğini söyledi.
SOMO ve KRG'nin önümüzdeki hafta yükleme faaliyetlerini başlatmasının beklendiği ifade edildi. Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. enerjigunlugu-net'e göre: Irak'ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye'ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.
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