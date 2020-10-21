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Aktüel Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda
Aktüel

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda

Komisyonda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:12:00 -
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.


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