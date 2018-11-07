Endoskopi nedir?

Giriyor, gidiyor, hedefi buluyor, görüyor, aydınlatıp ekrana en ayrıntılı şekilde yansıtıyor. Önce hekime teşhis koyma fırsatı veriyor. Gerekiyorsa, hedeften bir parça alıp getiriyor ve biopsi işlemi yapılarak teşhis işleminin netleşmesine imkan sağlıyor.

Bir sonraki aşamada cerrahın elinde binbir kılığa girerek kesiyor biçiyor, yamıyor.

Adı: Endoskopi..

Ucunda kendine ait özel bir ışık kaynağı var. Yine ucundaki kamera aracılığı ile yüksek çözünürlü görüntü alıp ekrana yansıtıyor.

En fazla tanınanı ve ilk kullanıldığı alan mide ve bağırsakları gezen türü oldu. Bükülebilen tüp şeklindeki bir aletle sindirim sistemi organlarının aydınlatılarak gözle direkt incelenmesi işlemine odur budur endoskopi denmektedir. Bu alete ise endoskop adı verilmektedir.

MİDEDEKİ İŞLEM

Yapılan iş şu: 8-10 milimetre kalınlığında son derece yumuşak bir boru yemek borusundan mideye ve onikiparmak barsağına görülerek yönlendirilip ulaşılıyor. Aşağı yukarı uzunluğu 110-120 santim arasında olan cihazın ucunda kamera var ve geçtiği bölgeleri bir televizyon ekranına yansıtıyor. Doktor da bu görüntülere bakarak hastanın incelenen bölgenin iç yüzeyini görüyor ve teşhisi koyabiliyor. Bu işlem sırasında hastanın nabız durumu ve oksijen düzeyi izleniyor. Gerekirse teşhis için parça alınıyor (biyopsi) veya kanama durdurma, polip çıkarma gibi tedavi edici işlemler de yapılabiliyor. İşlem 3-5 dakikada tamamlanıyor. Bu işlemden önce hastanın en az 6 saat aç kalarak hastaneye gelmesi gerekiyor.

Video kapsülü bir başka alem!

Endoskopi'nin sınırlı ilk keşif gezisi "video kapsül endoskopi" ile bütün sindirim sistemini dolaşma durumuna ulaştı.



Video Kapsül Endoskopi, sindirim sisteminin mevcut standart endoskopik yöntemlerle incelenemeyen ince bağırsakların orta ve alt bölümlerin gidebiliyor. Ağızdan sanki hap gibi alınıyor. Önünde optik bir kamerası var, saniyede 2-3 adet görüntü alıyor ve hap büyüklüğünde (1.2 cm.) bir elektronik alet...

Kullanılan cihazın özelliğine göre ortalama 8-12 saat boyunca çekilen yaklaşık 60 bin adet ince bağırsak görüntüsü kemer şeklinde bir askı ile hastanın beline asılan veri kaydedici cihaz tarafından kaydediliyor.

Kaydedilen görüntüler bilgisayar ortamında 1-2 saatte dikkatle incelenerek raporlanır.

Kaynağı belli olmayan (diğer endoskopik yöntemlerle belirlenemeyen) sindirim sistemi kanamalarının tayininde, ince bağırsakları etkileyen iltihabi ve tümöral hastalıklarda, poliplerde, çölyak hastalığında ve diğer emilim bozukluğu ile seyreden ince bağırsak hastalıklarının tayininde bu kapsül kullanılmakta.

Ancak tıkayıcı veya daraltıcı tümörler ve iltihabi durumlarda kapsül görev yapamıyor. Çünkü yutturulan kapsül bu alana takılıp kalıyor ve sindirim sisteminden dışarı atılamıyor.

Kapsülün önemli avantajı hasta tarafından kolay tolere edilebilen bir yöntem olması.. Ayrıca teşhis koymadaki duyarlılığı oldukça yüksek ve işlem için uygun seçilmiş hastalarda istenmeyen yan etkileri yok denecek düzeyde..