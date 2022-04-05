  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?
Oruç

Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?

Ramazan ayında sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gidecek olanlar hangi operasyonların orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, endoskopi yapılırsa oruç bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:37:00 -
Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?

Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gidecek olan, işlem yaptıracak olanlar endoskopi ve kolonoskopi operasyonlarının orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Peki, endoskopi yapılırsa oruç bozulur mu?

Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?

Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.  Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz.

Ezan okunduktan sonra mı oruç açılır? Ezan okunduğu an oruç açılır mı?
Ezan okunduktan sonra mı oruç açılır? Ezan okunduğu an oruç açılır mı?

Oruç

Ezan okunduktan sonra mı oruç açılır? Ezan okunduğu an oruç açılır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay