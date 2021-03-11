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Dünya Endonezya’nın Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı
Dünya

Endonezya’nın Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'nın havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:55:00 -
Endonezya’nın Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçtiği bildirildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinin açıklamasında, Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'nın havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Sinabung Yanardağı gözlem ekibinden Armen Putra, patlamadan dolayı herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, etrafta yaşayan köylülere dağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lav tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yaptı.

Sinabung Yanardağı, mart başında da kül ve duman püskürtmüştü.

Endonezya'da ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar meydana gelmişti.

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