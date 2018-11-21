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Endonezyalı Widianti, Müslüman olup 'Sedef' ismini aldı

Endonezya'dan 5 yıl önce Türkiye'ye gelip, Denizli'ye yerleşen Endonezyalı Widianti Ni Kadak, Denizli Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
Endonezyalı Widianti, Müslüman olup 'Sedef' ismini aldı

Türkiye'ye 5 yıl önce gelerek Yusuf Demirci'yle nişanlanan Endonezya vatandaşı Widianti Ni Kadak (25), İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olup, 'Sedef' ismini aldı.

Endonezya'dan 5 yıl önce Türkiye'ye gelip, Denizli'ye yerleşen Endonezyalı Widianti Ni Kadak, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu. Kadak için müftülükte ihtida töreni düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Kadak'a İslam'ın esaslarını anlatarak, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi. İhtida törenine nişanlısı Yusuf Demirci'yle birlikte katılan Kadak da kendi arzusuyla Müslüman olmanın büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirterek, "5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu süre içerisinde İslamiyet'i yakından inceleme fırsatı buldum. İslam dini akla, mantığa ve yaratılışa daha uygun olduğunu, araştırmalarım neticesinde görerek, Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

Müslüman olarak 'Sedef' ismini alan Kadak'a, İl Müftü Yardımcısı Ortanca tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı çeşitli yayınlar hediye edildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
  1. Denizli
  2. Endonezyalı Widianti Ni Kadak
  3. ihtida töreni
  4. Müslüman olup 'Sedef' ismini aldı

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