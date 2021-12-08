Endonezyalı ünlü şef Türkiye'ye geliyor
Şef Najla Bisyir, geleneksel tatlıları Türk mutfağında keşfedecek.
Endonezya'da en çok satan Türk Pasta Kutusu'nun mucidi ünlü Şef Najla Bisyir Türkiye'ye geliyor.Endonezya'nın ünlü şeflerinden Najla Bisyir'in enfes Türk Pasta Kutusu tatlısıyla, Türk mutfağının dünyadaki vitrinine yenilikçi bir değer kazandırıyor.
Endonezya iş dünyasında kadınların temsilcisi
Bittersweet by Najla markasıyla Endonezya iş dünyasında kadınların temsilciliğini üstlenen Najla Bisyir, sosyal medyada oldukça geniş takipçi kitlesine sahip. Başarılı şefin Instagram hesabında 1,6 milyon, TikTok'ta 2,9 milyon takipçisi bulunuyor