Endonezyalı Müslümanlardan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalı Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Endonezyalı Müslümanlar, Fransa’nın Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürler ve İslam karşıtı tutumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rahmat Hakim Bosnia, ''Endonezyalı Müslümanlar olarak açıklamalarıyla İslam’ın itibarını sarsma girişiminde bulunan Macron’u şiddetle kınıyoruz. Macron’un İslam’a karşı her türlü sindirme ve kışkırtıcı eylemlerine karşıyız.'' dedi.

İslam’a karşı hakaretlerin devam etmesinin Müslümanların öfkesini daha fazla tetikleyeceğini belirten Bosnia, ''Hazreti Muhammed, tüm Müslümanların rol modelidir. Bu nedenle İslam ve Hazret Muhammed her zaman korunmalı ve saygı görülmeli.'' diye konuştu.

- Fransa’ya karşı boykot çağrısı

Özel şirket çalışanı İhsan Abdulhaq, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macron’a yönelik zihinsel tedaviye ihtiyaç duyduğu sözüne katılıyorum. Çünkü Macron, cumhurbaşkanı olarak bir toplumun inancını sorgulama yaklaşımı ve kısıtlama girişimi içinde.'' ifadelerini kullandı.

Macron’un İslam’a hakaret içeren açıklamalarını güçlü şekilde kınadığını söyleyen Abdulhaq, Endonezya halkına Fransa’nın bu tutumuna tepki göstermesi ve Fransız ürünlerini de satın almaması çağrısında bulundu.

Abdulhaq, Fransa’da "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısına da tepki gösterdi.

- ''Macron’un açıklamaları adaletsizlik''

Din öğretmeni Miftahul Arifin, ''Macron’un İslam karşıtı açıklamalarını adaletsizlik olarak görüyorum. Çünkü bir cumhurbaşkanının görevi, ülkesinde ırk, etnik köken ve din farkı gözetmeden halkını korumak ve zenginleştirmek.'' şeklinde konuştu.

Macron’un İslamofobik açıklamalarına şiddetle karşı çıkan Arifin, Endonezyalı Müslümanları Macron’un ülkesindeki politikalarını takip etmeye davet ettiğini dile getirdi.

Arifin ayrıca, Müslümanlar olarak zarar verebilecek tüm eylem ve söylemlerden İslam’ı korumaları gerektiğini vurguladı.

Müslümanların rol modeli olan Hazreti Muhammed’in ''hakaret içerikli'' eylem ve söylemlerin içinde yer almaması gerektiğinin altını çizen üniversite öğrencisi Jetki de ''Macron’un Müslümanlara karşı eylemleri talihsiz bir örnek. Bir ülkenin lideri toplumuna iyi örnek olmak zorunda.'' diye konuştu.

Jetki, Avrupa’daki herhangi bir saldırıda İslam’ın ''terörizm olarak nitelendirilmesine'' ve Macron’un açıklamalarına kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.