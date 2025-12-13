  • İSTANBUL
Yerel Endonezya'dan çok kötü haber
Yerel

Endonezya'dan çok kötü haber

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Endonezya'dan çok kötü haber

Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı bini geçti.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da son iki haftadır etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, Sumatra adasına vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 3'e yükseldiği, 218 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Yaklaşık bin 200 kamu tesisi, 219 sağlık tesisi, 581 eğitim kurumu, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprünün hasar gördüğü aktarıldı. Yeniden inşa maliyetinin 3.1 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

