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Aktüel

Endonezya'daki sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi

Yaklaşık 16 bin kişi selden olumsuz etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:06:07 -
Endonezya'daki sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde ölü sayısının 25’e yükseldiği, 69 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e çıktığı ifade edildi.

Selde kaybolanların sayısının 69 olarak revize edildiği belirtilen açıklamada, su baskınlarında 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölge genelinde 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiğini kaydeden yetkililer, evleri hasar gören 2 bin 949 kişinin güvenli alanlara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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