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Aktüel Endonezya'da heyelan: 2 ölü
Aktüel

Endonezya'da heyelan: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 06:58:08 -
Endonezya'da heyelan: 2 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi’nin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Sorong kentinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda bir evin toprak altında kalması sonucu 2 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirten yetkililer, bölgede olası kayıplara karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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