Endonezya'da tutuklu üç Uygur Türkünün Çin'e iade edildiği iddiaları

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti Genel Sekreteri Nureddin İzbasar, Endonezya'da tutuklu üç Uygur Türkünün Çin'e iade edildiği iddialarına ilişkin, "Şayet iddialar doğruysa hem İslami hem insani açıdan kardeşlik bağımızın bulunduğu Endonezya hükümeti tarih ve insanlık önünde büyük bir vebal işlemiştir. Onların suçları ne olursa olsun, yargı süreci ve tutukluluk süresi bitmiştir. Uluslararası hukuka göre onların kendisini güvende hissedeceği üçüncü bir ülkeye gitme ve yaşama hakları vardır." dedi.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti üyeleri, üç Doğu Türkistanlının Çin’e iade edildiği iddialarıyla ilgili olarak Şişli Esentepe'deki Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti Genel Sekreteri Nureddin İzbasar, Ahmet Mahmut, Abdulbasit Tüzer, Abdullah Bayram ve Ahmet Bozoğlan adlarındaki dört Doğu Türkistanlının 2015'ten bu yana Endonezya'da tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Ahmet Bozoğlan haricindeki üç kişinin Eylül 2020’de tutukluluk süresi bitmiş olup, 24 Ekim 2020 tarihinden bu yana sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde onların Çin’e iade edildikleri iddia edilmektedir. En son aldığımız bilgiye göre Ahmet Bozoğlan’nın tutukluluk süresi bitmemiş olup, hala Endonezya’daki cezaevinde tutulmaktadır. Diğer üç kişi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlının toplama kampına alındığı, insan hakları ihlallerinin açık anlamda soykırıma dönüştüğü böyle bir dönemde, Endonezya’dan iade edildiği iddia edilen üç Doğu Türkistanlının akıbetleri kamuoyunda ciddi endişelere ve ıstıraba yol açmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İzbasar, daha önce çeşitli ülkelerden Çin’e iade edilen Doğu Türkistanlıların, müebbet hapis ve idam cezalarıyla cezalandırıldığını iddia etti.

Endonezya'da tutuklu Doğu Türkistanlıların akıbetini merak ettiklerini ve Endonezya hükümetinin bu konuda açıklaması yapması gerektiğini vurgulayan İzbasar, "Şayet iddialar doğruysa hem İslami hem insani açıdan kardeşlik bağımızın bulunduğu Endonezya hükümeti tarih önünde ve insanlık önünde büyük bir vebal işlemiştir. Onların suçları ne olursa olsun, yargı süreci ve tutukluluk süresi bitmiştir. Uluslararası hukuka göre Onların kendisini güvende hissedeceği üçüncü bir ülkeye gitme ve yaşama hakları vardır." dedi.

Endonezya’da yaşayan ya da tutuklu olan, mülteci kamplarındaki Doğu Türkistanlıların sayısı, insani durumu ve güvende olup olmadığı hakkında bilgi talep ettiklerinin altını çizen İzbasar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğu Türkistanlılar Endonezya’da güven içinde yaşayabilmeli, özgür iradesiyle üçüncü bir ülkeye gidebilmelidir. Bunun için biz bu kardeşlerimizin durumlarını takip etmeye devam edeceğiz. Tüm dünya ülkelerine şunu söylemek istiyoruz, her ne sebepten olursa olsun, herhangi bir Doğu Türkistanlı Çin’e iade edildiği taktirde onları bekleyen ağır işkence, organlarının zorla alınması, idam ve müebbet hapistir. Onların aileleri ve tüm akrabaları, arkadaşları ve yakınları tehlikeye girmiş olur. Hiçbir ülke hiçbir Doğu Türkistanlıyı Çin’e yani ölüme teslim etmemelidir."

