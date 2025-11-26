  • İSTANBUL
Endonezya'da şiddetli yağış sele yol açtı! Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

Endonezya'da şiddetli yağış sele yol açtı! Onlarca ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 17 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Nehirlerin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, bazı evler ise toprağa gömüldü. Ulusal Polisten yapılan açıklamada, selden en çok etkilenen Sibolga kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, 4 kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Komşu Central Tapanuli'de ise bazı evlerin toprak altında kaldığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, sel nedeniyle yaklaşık 2 bin evin sular altında kaldığı aktarıldı. Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari ise Güney Tapanuli'de 2 bin 800'den fazla kişinin geçici barınaklara sığındığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını belirtti. Kuzey Tapanuli bölgesinde de toprak kaymalarından 50 ev etkilendi, 2 köprü yıkıldı. Padang Sidempuan'da ise yüzlerce ev sular altında kaldı.

