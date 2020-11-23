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Aktüel Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı
Aktüel

Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 07:11:34 -
Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı.

iNews internet sitesinin haberine göre, eyaletin Langkat bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar 11 yerde sele neden oldu.

Selde su seviyesinin çeşitli yerlerde 1 metreye kadar yükseldiğini aktaran yetkililer, bölge genelinde 1078 evin su altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada bölgede devam eden yağışlar dolayısıyla muhtemel sel ve su basması riskine karşı halka uyarı yapıldı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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