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Dünya Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: Vurularak durduruldu
Dünya

Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: Vurularak durduruldu

Endonezya'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan şahıs polis tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:25:00 -
Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: Vurularak durduruldu

Endonezya'nın başkenti Jakarta’da bir kişi Endonezya Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları, polis merkezine zorla girmeye çalışan kişiyle çatıştı. Saldırı girişiminde bulunan kişi, polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Endonezya Ulusal Polis Merkezinden açıklama beklenirken, polis halkın olay yerine yaklaşmasını yasakladı.

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