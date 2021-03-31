Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: Vurularak durduruldu
Endonezya'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan şahıs polis tarafından öldürüldü.
Endonezya'nın başkenti Jakarta’da bir kişi Endonezya Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları, polis merkezine zorla girmeye çalışan kişiyle çatıştı. Saldırı girişiminde bulunan kişi, polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Endonezya Ulusal Polis Merkezinden açıklama beklenirken, polis halkın olay yerine yaklaşmasını yasakladı.