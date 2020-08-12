Endonezya'da mahalle yangını yüzlerce aileyi evsiz bıraktı
Asya ülkesi Endonezya'da bir mahallede çıkan yangın sonucu 382 ailenin evsiz kaldığı bildirildi.
Asya ülkesi Endonezya'da dün akşam bir mahallede çıkan yangın sonucu 382 ailenin yaşam alanının zarar gördüğü ve evsiz kaldığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın batı bölgesinde bulunan Kuzey Duri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Çıkan yangına ilişkin açıklamada bulunan Batı Cakarta İtfaiye Şefi Eko Sumarno, 382 ailenin yaşam alanının zarar gördüğünü belirterek, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.