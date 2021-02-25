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Dünya Endonezya'da felaket: Ölüler var
Dünya

Endonezya'da felaket: Ölüler var

Endonezya'da bir maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 09:38:00 -
Endonezya'da felaket: Ölüler var

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi. Metro TV kanalının haberine göre, eyaletin Parigi Moutong bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Heyelanda, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat 2019’da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi ölmüştü.

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