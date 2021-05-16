Endonezya'da facia: 7 ölü
Endonezya'nın Cava bölgesinde, turist botunun batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.
7 News'ün haberine göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, yaptığı açıklamada, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını belirtti.
Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.
Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.