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Dünya Endonezya'da facia: 7 ölü
Dünya

Endonezya'da facia: 7 ölü

Endonezya'nın Cava bölgesinde, turist botunun batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:48:00 -
Endonezya'da facia: 7 ölü

Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.

7 News'ün haberine göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, yaptığı açıklamada, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını belirtti.

Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.

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