Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu inceleniyor

28 Ekim günü Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Hava Yolları içindeki 189 yolcu ile denize çakılmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı.

KARA KUTU AÇILDI

Uçağın kara kutusundan alınan veriler kazanın nedenini de net bie şekilde gözler önüne serdi. Daha önce dört defa arıza yapan uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, düzenlediği konferansta uçağın kara kutusundaki verileri gazeteciler ile paylaştı.

Tjahjono, "Kara kutu veri kaydı uçağın son dört uçuşunda da aynı "hava hızı göstergesi" problemini olduğunu ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

PATLAMA YAŞANMAMIŞTI

Endonezya'da geçen hafta düşen uçakta, denize çarpma anına kadar herhangi bir patlama yaşanmadığı bildirildi.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, yaptığı açıklamada, düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait enkaz parçalarının incelemesinde uçağın havadayken patlamadığının tespit edildiğini açıkladı.

Çarpmaya kadar uçağın bütün halde olduğunu aktaran Tjahjono, uçakta teknik bir arıza meydana geldiğini belirtse de detaylı bilgi vermedi.

Ayrıca yetkililer, bölgede yürütülen çalışmalarda içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torba sayısının 104'ten 138'e yükseldiğini açıkladı.

Perşembe günü bulunan ve verilerine dün ulaşılan ilk karakutuya ilişkin de incelemeler devam ediyor.

Bölgede aranan ikinci karakutuya hala ulaşılamazken arama çalışmalarının çarşambaya kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarında bunun giderilmiş olduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta pazartesi günü, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.