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Aktüel Endonezya ve Çin arasında Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması
Aktüel

Endonezya ve Çin arasında Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:09:08 -
Endonezya ve Çin arasında Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Çin, üçüncü aşama klinik çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'nın Devlete Ait Şirketlerden Sorumlu Bakanı Erick Thohir ile iki ülke arasında aşı iş birliği için Çin’in Haynan eyaletinin Sanya kentindeki imza törenine katıldıklarını kaydetti.

Marsudi, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ile Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech arasındaki anlaşmanın, aşının tedariki, aşının geliştirilmesine yönelik teknoloji transferi ve ileriye dönük iş birliklerini kapsadığı bilgisini paylaştı.

Marsudi ayrıca Endonezya’da söz konusu aşının üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra aşının uygun fiyatlara erişilebilirliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Endonezya, 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Bu arada, Bakan Marsudi, ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile de Kovid-19 salgını, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin bir araya gelecek.

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