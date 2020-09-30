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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:29:02 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 284 artarak 287 bin 8’e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artışla 10 bin 740’a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 510 artışla 214 bin 947’ye çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 73 bin 736’ya, Doğu Cava’da 43 bin 744’e, Bali'de 8 bin 878’e ve Açe’de 4 bin 554’e ulaştı.

Öte yandan, Endonezya Futbol Federasyonu, 1 Ekim’de başlaması planlanan Lig 1 ve Lig 2 müsabakalarının ülkede artmaya devam eden vaka artışları nedeniyle kasıma kadar ertelendiğini açıkladı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 89 artarak toplam 11 bin 224'e, aktif vakalar da 1121'e yükseldi.

Bugün 28 vaka daha iyileşirken, toplam sağlığına kavuşan vakalar 9 bin 967 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 136'ya çıktı.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 563 artarak 84 bin 401’e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüse bağlı can kaybı sayısı 1587’ye yükseldi.

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