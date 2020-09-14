Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 vakalarına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 523’e ulaştı.



Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artarak 8 bin 841’e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 395 artarak 158 bin 405’e yükseldi.



Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 55 bin 99’a, Doğu Cava’da 38 bin 431’e, Bali'de 7 bin 312’ye ve Açe’de 2 bin 892’ye çıktı.



Bu arada Devlet Başkanı Joko Widodo, vaka yoğunluğunun değişkenlik göstermesi dolayısıyla Kovid-19 ile mücadelede bölgelere göre detaylı tedbir ve çalışmalara odaklanmaları gerektiğini vurguladı.



- Malezya’da 31 yeni vaka



Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları 31 artışla toplam 9 bin 946’ya yükseldi.



Bugün 7 vaka daha iyileşirken toplam iyileşen vakalar 9 bin 203, aktif vakalar ise 615 oldu.



Kovid-19’dan toplam 128 kişinin hayatını kaybettiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.



Bakanlık, son vakaların 25’inin Sabah eyaletinde, diğer 6 vakanın ise Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldüğünü açıkladı.



Vakalardan 28’inin ülke içinde enfeksiyon kaptığı, diğer 3 vakanın ise yurt dışında virüse yakalandıktan sonra ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Malezya Federal Bölgeler Bakanlığı, bugünden itibaren başkent Kuala Lumpur'daki restoran ve kafelerin, normalleşme kapsamında saat 02.00'ye kadar açık kalmasına müsaade edileceğini duyurdu.

- Japonya'da vaka sayısı 77 bine yaklaşıyor



Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 263 artarak 76 bin 749’a, ölü sayısı 6 artışla 1466’ya yükseldi.



Son bir günde 80 yeni vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 23 bin 83’e, 32 yeni vakanın tespit edildiği Osaka’da 9 bin 636’ya ulaştı.



Vaka sayıları Kanagawa’da 5 bin 959’a, Fukuoka’da 4 bin 948’e, Aiçi’de 4 bin 932’ye, Saitama’da 4 bin 299’a, Çiba’da 3 bin 402’ye, Hyogo’da 2 bin 478’e, Okinawa’da 2 bin 294’e, Hokkaido’da 1884’e, Kyoto’da 1628’e, İşikawa’da 731’e çıktı.









