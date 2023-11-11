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Dünya Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi
Dünya

Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 07:33:00 -
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği saldırılarına havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ederken, hastanelerde yakıtın tükenmesi insani krizi daha da büyütüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehrinde bulunan Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu. Bakanlığın resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, hastane binasının tamamen karanlığa gömüldüğü görüldü.

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