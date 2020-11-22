Endonezya: G20 ülkeleri salgına karşı yoksul ülkelere yardım etmeli

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G20 ülkelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yoksul ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.

Widodo, video konferansla katıldığı Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki G20 Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, G20 ülkelerinin liderlerine Kovid-19 salgınının üstesinden gelmek için mücadele eden düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleme çağrısı yaptı.

Widodo, G20'nin dayanışma ve desteği olmadan düşük ve orta gelirli ülkelerin, sağlık krizinin yanı sıra ekonomik durgunluktan kurtulmaları için daha uzun zamana ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Salgınla mücadelede ihtiyaç sahibi ülkelere kredi desteği ve acil durum fonunun önemine işaret eden Widodo, mali desteğin Kovid-19 aşısının tedarikine de katkı sağlayacağını aktardı.

Widodo ayrıca sosyal güvenlik programlarından iç tüketime çeşitli alanları destekleyecek daha esnek mali olanakların söz konusu ülkelerin ekonomilerini daha da hızlı canlandıracağını kaydetti.