Endonezya dünya gündeme bomba gibi düştü: Endonezya'da çok zorlu askeri eğitim görüntüleri
Endonezya'nın Yüksek bir noktadan ateş açıldığı sırada, çamurda sürünerek ilerleyen askerler görüntüleri çok konuşuldu. Endonezya'da zorlu askeri eğitimin görüntüleri paylaşıldı.
Endonezya'da zorlu askeri eğitimin görüntüleri paylaşıldı. Yüksek bir noktadan ateş açıldığı sırada, çamurda sürünerek ilerleyen askerler sosyal medyada gündem oldu.
Askerler verilen görevleri yerine getirerek eğitimi tamamlamayı hedefliyor. Zorlu şartlarda verilen eğitim ileride karşılaşacakları olası tehlikelere karşı askerleri hazırlıyor.
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