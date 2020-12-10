Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: "Salgın demokrasi için ekstra zorluklar oluşturuyor"

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, demokrasi için çeşitli alanlarda ekstra zorluklar oluşturduğunu belirtti.

Marsudi, salgın kısıtlaması nedeniyle 50 katılımcının yer aldığı aynı zamanda diğer ülkelerdeki yabacı delegeler için çevrim içi de düzenlenen 13. Bali Demokrasi Forumu’nun açılışında konuştu.

Salgının, zorunlu sağlık protokolleri kapsamında ekonomiden sosyal hayata birçok sınırlama getirdiğini belirten Marsudi, insanların özgürlüğünün kısıtlandığını düşündüğü geçici salgın tedbirlerinin, risklere karşı gerekli olduğunu vurguladı.

Marsudi, Kovid-19’un çeşitli alanlarda demokrasi için ekstra zorluklar oluşturduğunu ancak bu zorluklara rağmen demokrasinin, salgına karşı umut ve iyimserlik sunduğunu ifade etti.

Salgın döneminde şeffaflığın, halkın güvenini kazanmanın anahtarı olduğunun altını çizen Marsudi, demokrasinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda, medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlara görev düştüğünü vurguladı.

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç da foruma katıldı.

2008'den bu yana her yıl yapılan Bali Demokrasi Forumu'nda insan hakları, karşılıklı saygı, demokrasi ve eşitlik konularına dikkat çekiliyor.