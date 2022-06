Endişe verici bulgular açıklandı: Telefona uzun süre bakmak ömrü...

Uzmanlar, çok fazla ekran başında kalmanın yalnızca gözlerinize değil, vücudunuzun diğer organlarının da işleyişine zarar verebileceği ve hatta ömrünüzü kısaltabileceği konusunda uyarıyor. Gözler diğer birçok organın aksine sürekli dış dünyaya maruz kaldığı için bağışıklık savunmaları daha aktiftir. Aşırı aktif savunmalar, iç vücut süreçlerini bozabilir ve sonuç olarak diğer organlara zarar verebilir.

Dijitalleşme artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelince, araştırmacılar da her gün çok fazla ışığa maruz kalmanın uzun vadede feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Enstitüde profesör ve beslenme uzmanı olan Dr. Pankaj Kapahi, "Bilgisayar ve telefon ekranlarına bakmak ve gece geç saatlere kadar ışık kirliliğine maruz kalmak sirkadiyen saatler için çok rahatsız edici koşullar. Göz için korumayı bozar ve bu sadece görmenin ötesinde sonuçlar doğurabilir, vücudun geri kalanına ve beyne zarar verebilir." dedi.

GÖZ SAĞLIĞI DİĞER ORGANLARI DA ETKİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında yaklaşık 3,9 milyon körlük örneğinin sorumlusu diyabetik retinopatidir. Bu durum, yüksek kan şekeri seviyelerinin gözün bölümlerine zarar verdiği ve sonunda körlüğe yol açtığı diyabetin bir komplikasyonudur.

Buck Enstitüsündeki araştırmacılar, göz sağlığının vücuttaki hemen hemen her hücreyi etkilemesine rağmen, bazı eğilimlerin ters yönde ilerleyebileceğini buldu. "Gözü her zaman bize hizmet eden, görüş sağlayan bir şey olarak düşünürüz" diyen Dr. Kapahi, "Bunun tüm organizmayı korumak için korunması gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruz" diye ekliyor.

Enstitüde araştırmacı olan Dr. Brian Hodge, vücuttaki her hücrenin sirkadiyen bir saatte çalıştığını açıklıyor. Bu saatler, günlük gece-gündüz döngüsüne evrimsel olarak uyum sağlayarak 24 saatlik döngülerde çalışır. Vücuttaki hemen hemen her hücre, bu döngüde şu veya bu şekilde çalışır ve bu, her bir bedensel işlevi etkilemesine yol açar.

Bununla birlikte, yaşam stresleri, cihaz kullanımı ve diğer faktörler insanların eskisinden daha az uyumasına neden olduğu için birçok insanın sirkadiyen ritimleri bozuluyor. Özellikle ışık bu döngüleri daha da bozabilir. Araştırmacılar, ışığa maruz kaldığında gözlerin iltihaplandığını açıklıyor. Bu da bazı kronik hastalıklara neden olabilir veya daha da kötüleştirebiliyor.

Kapahi ve Hodge, yiyecek, ışık ve diğer faktörlere maruz kalmanın yaşamlarını ve vücut süreçlerini nasıl etkileyeceğini görmek için meyve sinekleri üzerinde yapılan araştırmalara katıldıklarında bunu keşfetti. Hodge, "Meyve sineğinin çok kısa bir ömrü var, bu da onu aynı anda birçok şeyi taramamıza olanak tanıyan gerçekten güzel bir model yapıyor" dedi.

Sinekler iki gruba ayrıldı. Birine sınırsız besin izni verilirken, karşı grubun günlük proteinin sadece yüzde onunu tüketmesine izin verildi. Bu, araştırmacıların bu hormonların bazılarının döngüsel doğasını, nasıl çalıştıklarını ve gün boyunca aktivitelerinin nasıl değiştiğini keşfetmelerine yol açtı. Ekip, besin kısıtlaması olan sineklerde en çok aktive olan genlerin, ışığa tepki veren gözdeki fotoreseptörlerle ilgili olduğunu buldu.

Daha fazla araştırma, karanlıkta tutulan sineklerin akranlarından tamamen daha uzun yaşadığını ve sirkadiyen döngü üzerindeki etkilerin bir canlının ömrü üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine işaret ediyor. Bu, ekrana bakma süresinin arttığı COVID-19 pandemisinde endişe verici bir haber. Çünkü şu anda pandemi öncesine göre, genç nesiller ekrana iki kat daha fazla bakıyor.