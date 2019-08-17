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Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak bu yıl 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:55
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençleri desteklemek ve bu alanlarda çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre etmeyi amaçlayan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali "TEKNOFEST"e gidecek olan 12 kişilik takım, "Dijital Su Sigortası", "UyurGezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Tanıyan Teknoloji", "Engel(SİZ) Işık" ve "Newton'un Kaskı 4.0" isimli projelerini teknoloji meraklılarına sunacak.

Projelerden, "Uyurgezmem" ile uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken, "Kamuflaj Bileklik" ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, "Newton’un Kaskı 4.0” ile trafik kazalarında sürücü güvenliğinin, "Tanıyan Teknoloji" ile de bebek arabalarında güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da 7 farklı kategoride mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:55
  1. İstanbul
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