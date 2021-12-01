Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç neden tutuklandı?

Ender Sevinç neden tutuklandı? CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ender Sevinç kimdir?

Ender Sevinç, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 16 Şubat 1978’de dünyaya geldi. Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı.

Beldede mahalle muhtarı olarak görev de yapan Ender Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı oldu.