  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ender rastlanıyor! Denizde böyle görsel şölen oluşturdular
Dünya

Ender rastlanıyor! Denizde böyle görsel şölen oluşturdular

Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan ve Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen beyaz yunuslar görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:37:00 - 2022-06-10 16:44:12

Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.

Çin’in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu.

Xiamen Körfezi’nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi.

Devlet korumasında bulunuyor

Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin’de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23