Ender rastlanıyor! Denizde böyle görsel şölen oluşturdular
Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan ve Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen beyaz yunuslar görüntülendi.
Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.
Çin’in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu.
Xiamen Körfezi’nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi.
Devlet korumasında bulunuyor
Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin’de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.