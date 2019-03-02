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'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:41
'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 

119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini”  Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar paylaştı.

Listede 29 dolar milyarderi var

Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes, Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:41
  1. Forbes Türkiye
  2. En Zengin 100 Türk
  3. Forbes 100
  4. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak
  5. Yıldız Holding
  6. Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
  7. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin
  8. Samumed
  9. Osman Kibar

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