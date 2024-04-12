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Aktüel Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'de idol haline gelen şehirler... Vatandaşlar böyle yanıt verdi
Aktüel

Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'de idol haline gelen şehirler... Vatandaşlar böyle yanıt verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-12 18:57:00 - 2024-04-12 23:21:20
Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'de idol haline gelen şehirler... Vatandaşlar böyle yanıt verdi

Türkiye 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Katılımcılar İşte Türkiye'de en zeki şehirler sorusuna böyle yanıt verdi.

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı! O liste

1-Eskişehir: Eskişehir, Türkiye'nin en zeki şehirleri arasında yer almaktadır. Yüksek bir ortalama IQ puanıyla dikkat çekmektedir.
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2-Ankara: Türkiye'nin başkenti olan Ankara, yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Bilimsel ve akademik faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehir olarak zeka potansiyelini desteklemektedir.

3-İzmir: İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olup yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Eğitim olanakları ve kültürel zenginlikleriyle bilinir.

4-Muğla: Muğla, Türkiye'nin turizm açısından popüler bir şehri olmasının yanı sıra yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Üniversiteleri ve turizm sektöründeki istihdam olanakları, zeka seviyesinin yüksek olabileceğini göstermektedir.

5-Çanakkale: Tarihi ve kültürel öneme sahip olan Çanakkale, yüksek bir ortalama IQ puanına sahip şehirler arasında yer almaktadır. Eğitim kurumlarının kalitesi ve kültürel etkinliklerin çeşitliliği zeka potansiyelini etkileyebilir.

6-İstanbul: Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Şehirdeki eğitim kurumları, kültürel etkinlikler ve iş imkanları, zeki bir nüfusa sahip olabileceğinin bir göstergesidir.

7-Kocaeli: Kocaeli, sanayi ve ticaretin geliştiği bir şehir olup yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Teknoloji sektöründeki faaliyetler ve endüstriyel altyapısı, zeki bir iş gücünün varlığını desteklemektedir.

8-Balıkesir: Balıkesir, tarım ve turizm açısından zengin bir şehirdir. Aynı zamanda yüksek bir ortalama IQ puanına sahip olması, eğitim kurumlarının kalitesi ve kültürel etkinliklerin çeşitliliğiyle ilişkilendirilebilir.

9-Bursa: Tarihi ve sanayi potansiyeliyle bilinen Bursa, yüksek bir ortalama IQ puanına sahiptir. Şehirdeki üniversiteler ve sanayi sektörü, zeki bir nüfusa sahip olabileceğinin bir göstergesidir.

10-Kırklareli: Kırklareli, yüksek bir ortalama IQ puanına sahip olan şehirler arasında yer almaktadır. Eğitim olanakları ve kültürel etkinlikler, zeka seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Bu liste, belirli bir metodolojiye dayanmaktadır ve diğer faktörleri içermemektedir. Her şehir kendi benzersiz özellikleriyle ön plana çıkar ve zeka potansiyeli sadece IQ puanına dayalı olarak değerlendirilemez. Türkiye'nin en zeki illerinin açıklandığı sırada Ağrı kendine 75 sırada yer buldu

 

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Yorumlar

Haluk

Geçen senelerde de böyle bir ankette Eskişehir ilk sırada idi.
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