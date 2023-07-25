En zeki kan grubu belli oldu! Eğer bu kan grubuna sahipseniz...

Japonya'da, kan grubuna bağlı olarak birinin IQ'sunu veya kişiliğini incelemek son derece yaygın ve kabul edilir bir hal almıştır. Daha önce en sevdiğiniz sayının, en sevdiğiniz rengin, parmak uzunluğunun, burun şeklinin, ayak şeklinin, uyku pozisyonunun, ve daha fazlasının kişilik özelliklerine etkisiyle ilgili birçok kişilik testine rastlamışsınızdır. Bu kez kan grubunuzun zeka seviyeniz üzerinde etkilerini inceleyelim…

İŞTE KAN GRUBUNA GÖRE YAPILAN O ANALİZLER

Kan Grubu A Kişilik

A kan grubunuz varsa, yaratıcı, kurnaz, uzlaşmacı ve tutkulusunuz. Karar verirken dikkatli bir insansınız. Birden fazla görev arasında hokkabazlık yapma konusunda mükemmelsiniz. Düzene, temizliğe ve her şeyin yerli yerinde olmasına değer veriyorsunuz.

Üstlendiğiniz her şeyde titiz, dikkatli ve güvenilir olmayı tercih edersiniz. Kan grubu A taşıyıcılarının daha yüksek duygusal zekaya sahip olduğu bulunmuştur. Davranışları gözlemleme ve toplumsal normları dikkate alma konusunda daha yüksek bir eğiliminiz var. Dikkatsizce hareket etme eğilimi en düşük olan sizsiniz. Bununla birlikte, inatçı, sabit, aşırı hassas, karamsar ve kolayca stresli olabileceğiniz durumlar vardır. Oldukça kibirli düşünme ve hareket etme eğiliminiz var. Normalde fikirlerinizi ve duygularınızı kendinize saklarsınız.

A+ kan grubunun kişilik özellikleri:

Artıları: Büyük lider; başkalarıyla iyi çalışır; güvenilir; zeki; Eksileri: huysuz; eleştirmek kolay.

A- Kan Grubu Kişilik Özellikleri

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Artıları: Kararlı, ısrarcı, organize ve iradeli. Eksileri: Kolayca etkilenirler ve öfkelerini çabuk kaybederler.

Ekonomistler, kütüphaneciler, muhasebeciler, grafik tasarımcılar vb. olası kariyerlerdir.

Kan Grubu B Kişilik

Kan grubunuz B ise coşkulu, yaratıcı, güçlü ve aktifsiniz. İyimser, cüretkar, yeni şeylere açık, sıra dışı ve sakinsiniz. Araştırmalara göre kan grubunuz en hızlı beyne sahip. Hayal gücünüz canlı. Bazı şeyleri iyi hatırlıyorsun. Olasılık, bilim ve matematik gibi alanlarda mükemmel olmanızdır.

Görevlere kendi boş zamanınızda devam edecek veya tamamlayacaksınız. Öte yandan, dikkatsiz, olgunlaşmamış, öngörülemez, kararsız, tembel ve itaatsiz olabileceğiniz durumlar da vardır. Aşağıdaki komutlardan nefret ediyorsunuz. Bir şeyleri bırakamama konusundaki kötü özelliğiniz nedeniyle, uygulanamaz veya imkansız hırslara saplanıp kalabilirsiniz.

B+ kan grubunun kişilik özellikleri:

Pozitif Yönleri: Duygusal, yardımsever, ilişkilere öncelik veren, çekici, zeki, yüksek IQ; Olumsuz yanları: Çabuk saldırır, düzensiz ve pervasız.

B-kan grubu kişilik özellikleri:

Artıları: Kararlı, zeki ve çalışkan Eksileri: Bazen bencildir ve pek yardımcı olmaz.

Gazeteci, sanatçı, işletme sahibi, danışman, girişimci, müzisyen vb. olası kariyerlerdir.

Kan Grubu O Kişilik

Kan grubunuz 0 ise, azimli, risk alan, dışa dönük, iyimser, kendinden emin, odaklanmış, esnek, sezgisel ve iradeli birisiniz. Ayrıca çok naziksiniz ve destekleyicisiniz. Bilinçli olmayı tercih edersin. Sıklıkla kendinize son derece yüksek standartlar ve yüce hedefler koyarsınız. Hedeflerinize ulaşmak için her zaman bir yöntem bulmaya çalışırsınız. Muhtemelen olağanüstü liderlik yeteneklerine sahip olabilirsiniz. Ancak önemsiz veya önemsiz şeyler için endişelenmeyin. Aklınızda daha büyük resim var.

Sıklıkla her durumda olumlu olanı ararsınız. Birisi size bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu diye sorsa, cevabınız ikincisi olurdu. Bazen dikkatsiz tavrınız sizi bencil gösteriyor. Ancak sizi tanıdıktan sonra, rahat, kendine güvenen, sakin ve kendi gelişimine kendini adamış türden bir insan olduğunuz ortaya çıkıyor. Ancak moraliniz bozuk veya negatif olduğunuzda soğukluk, dengesiz davranış, kibir vb. özellikler sergileyebilirsiniz.

O+ kan grubunun kişilik özellikleri:

Artıları: Yararlı, dikkatli, sosyal ve iyimser. Eksileri: Bencil olabilir ve yeni deneyimlere pek açık olmayabilir.

O- Kan Grubu Özellikleri:

Artıları: Kararlı, esnek, empatik ve iradeli. Eksileri: Güvenilmez ve bencil.

CEO, politikacı, aktris, model, konuşmacı vb. tüm olası kariyerlerdir.