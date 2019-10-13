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En yetkili isimden flaş Türkiye kararı

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich,‘Türkiye’ye yatırım yapılabilir’ notu vererek yatırımcılara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 21:10
En yetkili isimden flaş Türkiye kararı

Avrupa Ekonomik Senatosu üyeleri yatırım ortamını incelemek için Türkiye’ye geldi. ‘Sıfırcı hoca’ların aksine ‘Türkiye’ye yatırım yapılabilir’ notu veren Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich “Avrupalı yatırımcılara burada Türk vatandaşı gibi davranılıyor” dedi.

Avrupa Ekonomik Senatosu’ndan (EES) üst düzey bir heyet yatırım ortamını görmek için İstanbul’da bir dizi görüşme yaptı. Senatörlerden oluşan heyet Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Birliği (AB) Çalışma Grubu üyeleri ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Ingo Friedrich, çok yoğun ve heyecan verici görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Friedrich, Türk hükümetinin güvenli yatırım ortamını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Aynı Avrupa gibi

Kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine ‘Türkiye’ye yatırım yapılabilir’ notu veren Friedrich, İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmeler çerçevesinde yetkililere ‘Yatırımcılar için karı geri almanın mümkün olup olmadığını ve vergilendirmenin nasıl olduğunu’ sorduğunu belirterek, “Cevap oldukça açıktı. Almanya’nın ve Avrupalı firmaların Türkiye’deki yatırımlarının güvenliği sağlanmış durumda ve bu yatırımcılara Türk vatandaşı gibi davranılıyor. Burada Avrupalı yatırımcılar için güzel bir mesaj var. Avrupalı yatırımcılar, Avrupa’nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye’de yatırım yapmaya karar verebilirler” diye konuştu.

Türkiye güvenli

Türkiye’deki yatırım şartlarının Avrupa’daki şartlara çok benzer olduğuna dikkati çeken Friedrich, “Burası Siemens ve diğer büyük şirketlerin yatırımları için bir hub durumunda. Avrupa’daki firmalar Türkiye’de güvende olduklarını bilmeliler” yorumunda bulundu. Avrupa Ekonomik Senatosu olarak İstanbul’a gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk amacının “Türkiye’nin gelişimini hissetmek” olduğunu belirten Friedrich “İstanbul’da kalmak bile bir ziyaret sebebi. İstanbul’a geldiğinizde çok büyük ve etkileyici bir Avrupa şehrinde olduğunuzu hissediyorsunuz. 

Ziyaretimizin bir diğer sebebi ise Türkiye ekonomisindeki gerçek durumu öğrenmekti. 2000’den bu yana ülkenin gelişimi, Türkiye’yi nasıl ileriye götürebiliriz, sorunlar neler… Ziyaret sayesinde, öncesinde sahip olduğumdan ve tahmin ettiğimden daha fazla bilgi edindim. Avrupalılar olarak Türkiye’nin desteklenmesi gereken önemli partner olduğunu öğrendik.”

Gümrük Birliği güncellenmeli

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunun Avrupa tarafında bir kez daha düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini kaydeden Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Friedrich, “Türkiye için önemli, Avrupa için de pozitif sonuçları olan konu. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu bir kez daha tartışmamız gerektiğine ve bunun olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Brexit’in Türkiye üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren Friedrich, anlaşmalı Brexit’in Türkiye’de çok fazla hissedilmeyeceğini söyledi.

Senatörlerle İstanbul'a yeni bir ziyaret daha yapacağız

Türkiye’ye 5’inci kez geldiğini belirten Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Friedrich, buraya kişisel olarak tekrar gelmeyi planladığını dile getirerek, “Gelecek yıllarda da diğer Avrupa senatörleriyle, İstanbul’da gerçekleştireceğimiz büyük bir ziyareti Avrupa Senatosu ile tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası üyelerimiz ve üye girişimcilerimizin muhtemel yatırım yapılabilecekleri büyük bir ülke olması nedeniyle oldukça ilgi çekici. Umarım Avrupa ve Türkiye, başarılı bir ekonominin yolunu bulur ve iki taraf da birlikte büyür.” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 21:10
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