EN YAKIT’tan Kurban Bayramı’na Özel 7 Rota

Kurban Bayramı’nda yola çıkmak isteyen elektrikli araç kullanıcıları için EN YAKIT, Türkiye’nin dört bir yanına uzanan özel rotalarıyla kesintisiz seyahat deneyimi sunuyor.

Akdeniz kıyılarından Karadeniz’in yeşiline, Ege’nin sahil yollarından Güneydoğu’nun tarihi şehirlerine uzanan rotalarda kullanıcılar hem keyifli bir yolculuk yapıyor hem de EN YAKIT’ın yaygın şarj ağı sayesinde menzil kaygısı yaşamıyor.

Elektrikli araç sahipleri için özel seyahat rotaları hazırlayan EN YAKIT’ın önerileri şöyle:

Akdeniz’in Kıyılarında Keyifli Yolculuk: Adana – Antalya

Akdeniz’in sıcak atmosferini ve eşsiz sahil manzaralarını bir araya getiren bu rota, yaz yolculuklarının en keyifli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Adana’dan başlayan yolculukta Mersin’in sahil hattı boyunca ilerleyebilir, Bozyazı ve Alanya’da deniz manzaralarına doyabilirsiniz. Antalya’ya uzanan rota boyunca hem doğanın hem de Akdeniz mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Kayıkçıoğlu Erdemli, Park Point Cafe Bozyazı, Ali Şahin Petrol Alanya

Karadeniz’e Uzanan Keyifli Rota: İstanbul – Trabzon

İstanbul’dan başlayıp Karadeniz’in eşsiz doğasına ulaşan güzergâh, uzun yol severler için özel bir deneyim sunuyor. Yolculuk boyunca Karadeniz’in yemyeşil doğasına yaklaşırken Samsun’da Bandırma Vapuru ve Gazi Müzesi’ni ziyaret edebilir, Ordu’da Boztepe manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Trabzon’a ulaştığınızda ise Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii gibi tarihi ve kültürel noktaları keşfedebilirsiniz.

Şarj istasyonları: Highway Outlet AVM, Osmancık Asya Tesisleri, Lovelet Outlet AVM, Okumuş Park & Motel, Grand Vaves Otel

Güneydoğu’ya Konforlu Ulaşım: Ankara – Gaziantep

Başkentten Güneydoğu Anadolu’ya uzanan bu güzergâh, tarihi ve kültürel duraklarıyla dikkat çekiyor. Tuz Gölü çevresinde bölgenin doğal güzelliğini keşfedebilir, yol boyunca dinlenme tesislerinde konforlu molalarla seyahatinizi sürdürebilirsiniz. Gaziantep’e ulaştığınızda ise Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı ve Gaziantep Kalesi gibi şehrin öne çıkan tarihi noktalarını ziyaret ederken, zengin mutfağın eşsiz lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.

Şarj istasyonları: Tuz Gölü Tesisleri, Gülpınar Tesisleri, İpekyolu Mola Tesisleri

Ege’ye Kesintisiz Yolculuk: İstanbul – İzmir

Marmara’dan Ege’ye uzanan bu yolculukta Bursa çevresindeki dinlenme noktalarında mola vererek yolculuğunuza keyifli bir ara verebilir, Cumalıkızık’ın tarihi sokaklarını keşfedebilirsiniz. Manisa üzerinden İzmir’e ulaşırken Ege’nin sıcak atmosferini hissedebilir; Kordon, Saat Kulesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi şehrin simge noktalarını ziyaret ederek İzmir’in enerjisini yaşayabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Oksijen O68 Dinlenme Tesisleri, Oksijen O167 M.Kemal Paşa Dinlenme Tesisleri, Oksijen 0375 İzmir Yönü

Başkentten Ege’ye Rahat Sürüş: Ankara – İzmir

İç Anadolu’dan Ege’ye uzanan bu yolculuk, sürücülere konforlu bir uzun yol deneyimi sunuyor. Afyon çevresinde verilecek molalar sırasında meşhur kaymak ve lokumun tadını çıkarabilir, Afyon Kalesi ve tarihi konaklarıyla şehrin kültürel atmosferini keşfedebilirsiniz. Manisa güzergâhı üzerinden devam eden yolculuk, Ege’ye uzanan keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Şarj istasyonları: Rota Parking Dinlenme Tesisleri, Afyon Çarşı Lokumcusu, Adal Gross Market Kula

Trakya’dan Akdeniz’e Uzanan Yolculuk: Edirne – Antalya

Türkiye’nin batısından Akdeniz’e uzanan bu yolculuk, farklı coğrafyaları bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. Yol boyunca Kütahya’nın çini kültürünü keşfedebilir, dinlenme tesislerinde konforlu molalar vererek Akdeniz’e doğru keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Antalya’ya ulaştığınızda ise Kaleiçi’nin tarihi sokaklarını keşfedebilir, Konyaaltı Sahili’nde Akdeniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Kirişhane, Karbey Dinlenme Tesisi, Oksijen O68, Kütahya EnzaHome, Sönmez Park, Sky Business Hotel

7. Karadeniz’den Ege’ye Uzanan Büyük Rota: Trabzon - İzmir

Karadeniz’in yemyeşil doğasından başlayıp Ege’nin sahil atmosferine uzanan bu rota, Türkiye’nin farklı coğrafyalarını tek bir yolculukta deneyimlemek isteyen sürücüler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Trabzon’dan başlayan yolculukta Karadeniz sahil hattı boyunca Ordu ve Giresun çevresinde doğa manzaraları eşliğinde ilerleyebilir, İç Anadolu’ya geçişte

Amasya ve Merzifon hattında tarihi dokuyu keşfedebilirsiniz. Yolculuğun devamında Manisa üzerinden İzmir’e ulaşarak Ege’nin simge noktalarını gezebilirsiniz.

Şarj istasyonları: Cemil Usta Akçaabat Köfte, Okumuş Park & Motel, Ens Park Merzifon, Akbak Tesisleri, Highway Outlet AVM, Atakent Tıp Merkezi, Tellioğlu Değirmen Tesisleri, Üçel Outlet, Çeşme Cadde Plus

Menzil kaygısı olmadan özgürce seyahat

EN YAKIT, kullanıcı dostu teknolojisi ve Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılan şarj ağıyla elektrikli araç sahiplerine kesintisiz ulaşım deneyimi sunuyor. Yol boyunca konumlanan şarj istasyonları sayesinde kullanıcılar, şarj işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda dinlenme, yeme-içme ve alışveriş olanaklarından da faydalanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye’nin her noktasına güvenle ulaşabilmesi için şarj altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Farklı bölgeleri birbirine bağlayan rotalarımız sayesinde uzun yolculuklar konforlu ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebiliyor” dedi.