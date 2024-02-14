En yakın ve net görüntü! Erzincan'daki toprak kaymasında kamyonlar kıl payı böyle kurtuldu!

İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması felaketinin ardından yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Görüntülerde şantiyede yük taşıyan kamyonların toprak kaymasından kıl payı kurtuldukları görülüyor.

Erzincan'da dün yaşanan felaketinin boyutu ortaya çıkmaya devam ediyor.

İliç ilçesinde dün akşam saatlerine doğru altın madeninde meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altındaki işçileri arama kurtarma çalışmalarına yüzlerce personel katılıyor.

İşçiler toprağın altında kaldı

9 işçi, yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini duyurdu.

İşçilerin 5'inin konteyner içinde, 3'ünün bir araç içinde yer aldığı öğrenildi.

İddialar yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada, bazı internet sitelerinde yer alan ve madende siyanürlü cevher barajının patladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yen görüntüler ortaya çıkıyor

Tüm süreçle titizlikle devam ederken yaşanan facianın boyutuna ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kıl payı kurtuldular

Şantiye sahasında yük taşıyan kamyonlar toprak kaymasından son anda kurtuldu.

Kamyon içerisinden çekilen görüntülerde karşılıklı ilerleyen kamyonların yaptıkları manevralarla toprak altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları görüldü.

Toprak tüm vadiye yayıldı

Kameralara yansıyan görüntülerde, dağ gibi yığınların adeta bir nehir gibi vadiye aktığı görüldü.

Felaketin ardından ise toprak kütlesinin ne kadar geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Toprak kayması öncesinde görüntülendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce drone ile havadan görüntülenmiş.