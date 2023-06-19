  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel En yakın isimden Ali Babacan’a şok!
Yerel

En yakın isimden Ali Babacan’a şok!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 14:03:00 -
En yakın isimden Ali Babacan’a şok!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bir şok da en yakınından geldi. Basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını duyurdu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanı Fatih Atik, istifa kararını açıkladı. Atik konuya dair paylaşımında şunları kaydetti:

“DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi.  Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan’a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23