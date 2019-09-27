En yakın afet toplanma alanı nerede? e Devlet acil toplanma alanı sorgulama

İstanbul'da, dün gerçekleşen ve büyük paniğe sebep olan depremlerin ardından toplanma alanları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'da onbinlerce toplanma alanı var" dedi. Vatandaşlar bu gelişmeler üzerine evlerine en yakın toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki, en yakın afet toplanma alanı nerede? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onbinlerce toplanma alanı var

Deprem sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyu gündeme getirdi.

Erdoğan, “İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD’ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir” dedi.

En yakın afet toplanma alanı nerede?

AFAD'in internet sitesinde ise toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabildiğini belirten bir açıklama bulunuyor.

e-devlet'e “afet toplanma alanı” diye arama yaptırılıp, çıkan sayfaya ikâmetgah bilgileri girildiğinde, toplanma alanları gösteriliyor. Yapılan sorgulamada, mahallerdeki parklar, küçük bahçeler ve camiler deprem toplanma alanı olarak görünüyor.