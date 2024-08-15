En uzun ömürlü 30 Otomobil açıklandı! İşte en dayanıklı araçlar

iSeeCars, 2024’ün en uzun ömürlü araçlarını listeledi. 400 bin kilometre bandını kolaylıkla aşabilen 30 otomobili listeleyen iSeeCars, bir markanın reklamını yapmış kadar oldu diyebiliriz. Çünkü listenin ilk 10 sırasında Toyota ismi 6 kez geçti.

Toyota, en uzun ömürlü otomobiller listesinin ilk 5 sırasını kaptı!

Bir araştırma şirketi 400 bin kilometre sınırını aşan ve aşma ihtimali en yüksek olan 30 otomobili listeledi. 400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, genel ortalamanın yüzde 8,6 olduğunu bildirdi. Yani araçların sadece yüzde 8,6’sı 400 bin kilometreye ulaşacak. Peki bu araçlar hangileri?

Ülkemizde de sorunsuzluğu ile bilinen Toyota, hiç şüphesiz en sorunsuz otomobil markası olarak tarihe geçecektir. En sağlam 30 otomobil listesinin ilk beş sırasını dolduran Toyota, yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya uzanan kilometre ihtimali ile sağlamlığını kanıtlıyor. Listenin altıncı sırasını Honda Ridgeline doldururken, yedinci sırada Chevrolet Suburban yer alıyor. Ardından yine Toyota listede adından söz ettiriyor. Lexus GX dokuzuncu sırayı doldururken, ilk 10’un son isemi Chevrolet Silverado 1500 oluyor. İşte en uzun ömürlü 30 otomobil listesi:

İlk 30 otomobil içerisine toplam 9 modelini sokan Toyota, sağlamlığını kanıtlamış oldu. Bunun dışında Honda ve Nissan gibi Japon otomobilleri de listede yer alırken, GMC ve Ford gibi Amerikalı markalar da sağlam modelleri olduğunu ispatladı.

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