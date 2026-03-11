  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Gündem En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!
Gündem

En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!

Bursa'da bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünden düşerek en alt zemine çakılan 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda AVM’nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dikbıyık’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23