En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!
Bursa'da bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünden düşerek en alt zemine çakılan 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda AVM’nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dikbıyık’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor