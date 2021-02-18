En ucuz otomobiller hangileri? En ucuz araba modelleri hangileri? Sıfır araç fiyatları
En ucuz araba fiyatları araç satın alacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde sıfır araçların üretiminde sıkıntı oluştuğundan piyasaya sıfır otomobil sürülemedi. Sıfır araçların piyasaya çıkamamak en çok da ikinci el araç fiyatlarını yükseltti. Araç alım satımı yapacaklar otomobil fiyatlarını merak ediyor. Korona sürecinde en çok satılan araçlar da belli oldu. Peki en ucuza satılan araçlar hangileri? İşte araba fiyatlarında son durum.
2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Korona salgınının etkisiyle vatandaşlar toplu taşıma kullanmak istemeyince hem ikinci hem de sıfır araçlara olan talep de arttı. Koronavirüsün dünya genelinde ilk görülmeye başladığı zaman bir panik havası oluştuğundan insanlar evlerinden çıkmaktan çekindiler. Ülkeler korona ile mücadele konusunda evde kalma çağrıları yaparken, ülkeler salgınla etkin mücadele etmek için kısıtlamalara gitti. Koronanın etkisi araç fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. NTV’de yer alan habere göre, Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri şu şekilde:
En ucuz araba modelleri hangileri?
Citroen fiyatı
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 197.500 TL
Dacia fiyatı
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 141.900 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 167.900 TL
2020 Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
Fiyatı 159.050 TL
DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 - 2020 model
Liste fiyatı 176.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 196.000 TL
Fıat araba fiyatları
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Fiyatı: 135.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 152.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 193.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 159.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL
PANDA URBAN 1.2 69 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 143.900 TL
Kampanyalı fiyatı 139.900 TL
500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Fiyatı: 178.100 TL
Kampanyalı fiyatı: 172.100 TL
Ford fiyatları
Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 207.750 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 212.500 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 229.400 TL
Kampanyalı fiyatı 227.100 TL
Hyundai fiyatları
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 157.450 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.550 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 282.500 TL
2020 model Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Liste fiyatı 201.100 TL