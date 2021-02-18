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Otomotiv En ucuz otomobiller hangileri? En ucuz araba modelleri hangileri? Sıfır araç fiyatları
Otomotiv

En ucuz otomobiller hangileri? En ucuz araba modelleri hangileri? Sıfır araç fiyatları

En ucuz araba fiyatları araç satın alacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde sıfır araçların üretiminde sıkıntı oluştuğundan piyasaya sıfır otomobil sürülemedi. Sıfır araçların piyasaya çıkamamak en çok da ikinci el araç fiyatlarını yükseltti. Araç alım satımı yapacaklar otomobil fiyatlarını merak ediyor. Korona sürecinde en çok satılan araçlar da belli oldu. Peki en ucuza satılan araçlar hangileri? İşte araba fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:23:00 - 2021-02-18 13:24:15
En ucuz otomobiller hangileri? En ucuz araba modelleri hangileri? Sıfır araç fiyatları

2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Korona salgınının etkisiyle vatandaşlar toplu taşıma kullanmak istemeyince hem ikinci hem de sıfır araçlara olan talep de arttı. Koronavirüsün dünya genelinde ilk görülmeye başladığı zaman bir panik havası oluştuğundan insanlar evlerinden çıkmaktan çekindiler. Ülkeler korona ile mücadele konusunda evde kalma çağrıları yaparken, ülkeler salgınla etkin mücadele etmek için kısıtlamalara gitti. Koronanın etkisi araç fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. NTV’de yer alan habere göre, Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri şu şekilde:

En ucuz araba modelleri hangileri?

Citroen fiyatı

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı 296.500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 197.500 TL

Dacia fiyatı

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 

Fiyatı 141.900 TL 

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg

Fiyatı 167.900 TL

2020 Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp 

Fiyatı 159.050 TL

DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 - 2020 model

Liste fiyatı 176.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 2021 model

Liste fiyatı 196.000 TL

Fıat araba fiyatları

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP 

Fiyatı: 135.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 152.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 193.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Fiyatı: 159.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL

PANDA URBAN 1.2 69 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 143.900 TL

Kampanyalı fiyatı 139.900 TL

500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA 

Fiyatı: 178.100 TL

Kampanyalı fiyatı:  172.100 TL

Ford fiyatları

Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model

Fiyatı 207.750 TL

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 212.500 TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 229.400 TL

Kampanyalı fiyatı 227.100 TL

Hyundai fiyatları

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 157.450 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 168.550 TL

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

 Liste fiyatı 282.500 TL

2020 model Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) 

Liste fiyatı 201.100 TL

 

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