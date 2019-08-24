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En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya çıkıyor- En yüksek metrekare kira bedelinde ise ortalama 25 lirayla Beşiktaş ilk sırada bulunurken, onu 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu, 21 lirayla Bakırköy, 19 lirayla Kadıköy ve Şişli izliyor- 2+1 konutların en düşük ortalama kira ücretinde başı 881 lirayla Sancaktepe çekerken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt takip ediyor- Sarıyer'de 2+1 konutların ortalama kira bedeli 2 bin 621 liraya kadar çıkarken, bu rakam Beşiktaş'ta 2 bin 284 liraya, Beyoğlu'nda 2 bin 115 liraya, Bakırköy'de 2 bin 9 liraya, Kadıköy'de bin 827 liraya düşüyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Beşiktaş'ta 25 liraya kadar çıkıyor.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırmasına göre, en düşük metrekare kira bedeli ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülüyor.

Söz konusu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya, Başakşehir, Kartal, Bağcılar, Avcılar ve Esenler'de 12 liraya, Beykoz, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa'da 13 liraya çıkıyor.

Kiralık konut ücretleri İstanbul'un merkezi olmayan ve çeperlerinde bulunan ilçelerden Arnavutköy ve Çatalca'da 8 lira, Şile'de 13 lira olarak değişiyor.


- En yüksek Beşiktaş ve Sarıyer'de


Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş çekiyor. Bu alanda Beşiktaş'ı 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu izliyor.

Metrekare başına Bakırköy'de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli'de 19 liraya, Fatih'te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar'da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane'de 15 liraya, Maltepe'de 14 liraya düşüyor.


- Ortalama kira Sancaktepe'de 881, Sarıyer'de 2 bin 621 lira


Araştırmaya göre, ilçelerde 2+1 konutların ortalama büyüklüğü 85-110 metrekare arasında değişiyor.

Buna göre 2+1 konutların en düşük ortalama kira fiyatında başı 881 lirayla Sancaktepe çekerken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt, 958 lirayla Pendik, 980 lirayla Tuzla, bin 72 lirayla Büyükçekmece, bin 80 lirayla Gaziosmanpaşa, bin 94 lirayla Esenler,bin 108 lirayla Avcılar, bin 111 lirayla Beylikdüzü takip ediyor.

Söz konusu bedel Ümraniye'de bin 128 lira, Bağcılar'da bin 154 lira, Kartal'da bin 162 lira, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da bin 166 lira, Güngören'den bin 231 lira, Küçükçekmece'de bin 238 lira, Maltepe'de bin 253 lira, Kağıthane'de bin 306 lira Ataşehir'de bin 310 lira, Başakşehir'de bin 315 liraya çıkıyor.

Bu alanda en yüksek ortalama kira bedeli ise 2 bin 621 lirayla Sarıyer'de görülüyor.

Sarıyer'i 2 bin 284 lirayla Beşiktaş, 2 bin 115 Beyoğlu, 2 bin 9 lirayla Bakırköy, bin 827 lirayla Kadıköy, bin 750 lirayla Şişli, bin 469 lirayla Fatih ve Zeytinburnu bin 406 lirayla Eyüpsultan, bin 344 lirayla Beykoz, bin 331 lirayla Üsküdar takip ediyor.


- Tablo


İstanbul'un ilçelerine göre ortalama metrekare kira fiyatları şöyle:

İlçe AdıAlan (m2)Temmuz 2019 Birim Kira (TL/m2) Temmuz 2019 Kira (TL)
Beşiktaş90252,284
Sarıyer110242,621
Beyoğlu90242,115
Bakırköy95212,009
Kadıköy95191,827
Adalar85191,602
Şişli90191,75
Fatih85171,469
Zeytinburnu90161,469
Üsküdar85161,331
Eyüpsultan95151,406
Ataşehir90151,31
Kağıthane85151,306
Maltepe90141,253
Beykoz100131,344
Küçükçekmece94131,238
Bahçelievler90131,166
Güngören95131,231
Bayrampaşa90131,166
Şile90131,126
Ümraniye90131,128
Başakşehir106121,315
Kartal96121,162
Bağcılar98121,154
Avcılar95121,108
Esenler95121,094
Büyükçekmece100111,072
Beylikdüzü105111,111
Gaziosmanpaşa95111,08
Tuzla10010980
Pendik9510958
Çekmeköy9010893
Esenyurt1009900
Sancaktepe989881
Silivri959838
Sultangazi959889
Sultanbeyli989885

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
  1. Endeksa
  2. kiralık konut

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